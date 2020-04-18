Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu

Ünlü model Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki lenfoma hastası oğulları geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Şallı'yı yasan boğan ölüm haberini izleyen Yeliz Yeşilmen ise gözyaşlarına boğuldu.

"NE ŞEREFSİZSİNİZ YA"

Salgın nedeniyle 2 çocuğu ve eşiyle karantinada olan Yeliz Yeşilmen, bugün 2 sayfa programında Ebru Şallı'nın çocuğunu kaybettiği haberi izlerken duygularına hakim olamadı. Gözyaşlarına boğulan Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı için yapılan olumsuz yorumlara da tepki gösterdi. Instagram hesabından video çeken Yeşilmen, "Sabah sabah Ebru Şallı haberine dağıldım. Acılı bir annenin acısının altına yapılan yorumlar... Ne şerefsizsiniz ya. Çok kötü yorumlar yazan olmuş, pisliğinde boğulacak o insanlar. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

EBRU, OĞLUNUN MEZARINDAN AYRILAMADI

Hastalığı tekrarladığı için son 1 aydır özel bir hastaneye tedavi gören Pars hayatını kaybetti. Minik Pars, dün öğle namazının ardından Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı. Şallı oğlunun mezar taşına "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.