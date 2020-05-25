Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama
Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen " Biraz tatsız olaylar yaşandı.
25.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:27
Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen " Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımz sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.