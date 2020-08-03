Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Erçel'in pozları 2,4 milyondan fazla beğeni alırken 3500 TL değerindeki tişörtüyle de gündem oldu.
03.08.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:43
Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin'le başrol oynayan Hande Erçel, çekimlerden fırsat buldukça ablası Gamze Erçel'i ziyaret ediyor. Bodrum'daki ablasını ziyaret eden Erçel, yeğeniyle de fotoğraf çektirip paylaşmayı ihmal etmedi.
2 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren Hande Erçel, o anları Instagram'dan "Dağılın teyzesi geldi" notuyla paylaştı. Instagram'da 14.4 milyon takipçisi olan Erçel'in yeğeniyle pozlarına kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni geldi.
TİŞÖRTÜNÜN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ
Erçel'in fotoğrafında en çok konuşulan detaylardan biri de üzerindeki tişörtü oldu.Güzel oyuncu dünyaca ünlü bir markanın tasarımı olan tişört için 3 bin 500 TL ödedi.