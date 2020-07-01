Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı

Koronavirüs karşı ailesini koruma altına alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'daki iki evini rahat edebilmeleri için ailesine tahsis etti. Tatlıtuğ, kendisi ve eşinin rahat edebilmesi için de villa kiraladı.

500 BİN TL ÖDEYECEKLER

Milliyet'te yer alan habere göre: Eşi Başak Dizer'le Bodrum'da tatil yapan oyuncunun, geceliği 6 bin 500 euro yani 50 bin TL olan taş evde konaklamaya başladı. Ünlü çiftin, burada 10 gün kalacağı ve 500 bin TL ödeyeceği söyleniyor.

KIVANÇ'IN YAZ STİLİNİ PAYLAŞTI

Baş başa tatil yapan ikiliden Dizer, önceki gün eşinin yaz stili kombiniyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Tatlıtuğ'un karesi ise hayranlarının yoğun ilgisini maruz kaldı. Fotoğraf kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı.