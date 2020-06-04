Yazar Mustafa Açıkgöz'ün Yeni Kitabı Geliyor

İlk kitabı SEVDİĞİN İŞİ YAP ile, özellikle gençlerin büyük beğenisini toplayan Mustafa Açıkgöz, bu kez futbol dünyasını ve menajerliği anlatıyor. Koronavirüs olayları neticesinde, kendini eve kapatarak, spor içerikli yeni kitabın lansmanına hazırlanıyor... Bu süreçte bir çok yaşadığı deneyimler, çalıştığı onlarca ünlü ve milli futbolcularla olan diyalogları üzerine kurgulu, sürükleyici betimlemeleriye geliyor.

İLHAM KAYNAĞI KENDİSİ

Aynı zamanda Lisanslı futbol menajeri olan başarılı yazar, yeni kitabında futbol menajerliği mesleğini, en ince ayrıntısına kadar işleyip, transfer döneminin görünmeyen kahramanlarına da geniş yer verdi. Transfer dönemi yaşanan çok farklı diyaloglar, şuana kadar bu işte nasıl böylesine bir çok futbolcuyla çalıştığı gibi genç sporseverlere kılavuz olacak bir kitap olacağını ifade etmektedir. Yoğun ve hummalı bir çalışmanın ardından yayınlanacak olan kitap, spor okuyucularının yapacağı yorumlar konusunda şimdiden merak uyandırıyor.

Kitap çok yakında tüm kitap mağazalarında ve online satış kanallarında yerini alacak...