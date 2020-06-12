Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek sahil kenarında süper mini şortuyla poz verdi.
12.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:05
Eğitimi için yurt dışında yaşayan ve her anını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, cüretkar pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Tatil sezonunu açan Alkan son olarak mini şortlu ve derin sırt dekolteli kıyafetiyle poz verdi.
Sahil kenarında verdiği pozu "Yaz geliyor" notuyla Instagram hesabından paylaşan 21 yaşındaki Alkan'a yorum ve beğeni yağdı.