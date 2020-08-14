Yavuz Ünal kimdir! Prof.Dr. Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!
16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Yavuz Ünal kimdir? Yavuz Ünal nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Yavuz Ünal kimdir! Yavuz Ünal hayatı ve biyografisi!
YAVUZ ÜNAL KİMDİR?
Eğitim Bilgileri
Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988
Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi, 1993
DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi, 1997
Yrd. DoçentlikOndokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997
Doçentlik Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 /2002
ProfesörlükOndokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008
Akademik ve İdari
• 1993-1997
• Doktora
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
Tez adı: Rivayetlerin Hz.Peygambere aidiyetini tespit ve değerlendirmede aklın rolü
• 1993-1993
• Yüksek Lisans-Tezli
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Cumhuriyet Türkiye'xxsi hadis çalışmaları (1920-1992)
• 1983-1988
• Lisans-Anadal
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
Tez adı: -
• Akademik Görevler
• 2008
• PROFESÖR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
YAVUZ ÜNAL HAYATI
1963 yılında Ordu/Fatsa/Ilıca'da doğdu.
İlk ve Ortaokulu Ilıca kasabasında, liseyi ise Fatsa İmam-Hatip Lisesinde okudu.
1983 yılında kaydolduğu, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı ve 2 yıl bu görevi sürdürdü.
1990 yılında O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ne Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı.
1993 yılında "Cumhuriyet Türkiye'si Hadis Çalışmaları" adlı teziyle Yüksek Lisansını, aynı yıl katıldığı Doktora programını Şubat 1997'de "Rivayetlerin Hz. Peygamber'e Aidiyetini Tespit ve Değerlendirmede Aklın Rolü" adlı teziyle bitirdi.