Yataktan düşen 2 yaşındaki Talha, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti
26.09.2020 15:25 | Güncelleme: 26.09.2020 16:48
Samsun'un Asarcık ilçesinde yataktan düşerek yaralanan 2 yaşındaki Berk Talha, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Berk Talha D., yataktan düşerek yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılmak istenilen çocuk yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı