  

Yataktan düşen 2 yaşındaki Talha, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti

26.09.2020 15:25 | Güncelleme: 26.09.2020 16:48

Samsun'un Asarcık ilçesinde yataktan düşerek yaralanan 2 yaşındaki Berk Talha, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da yataktan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Berk Talha D., yataktan düşerek yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılmak istenilen çocuk yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı