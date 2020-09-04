1,4 milyon kişiyi ilgilendiren yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, ödemelerin bugün başlayacağını söyledi.

991 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştireceklerini kaydetti. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

TALEP EDENLERİN EVİNE TESLİM EDİLİYOR

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin 4-9 Eylül'de PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla yapılmaya başlanacağını kaydetti.