Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsüne binen 65 yaş üstü karı-kocanın farkeden şoför, çifti otobüsten dil dökerek güçlükle aşağıya indirebildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Sokağa çıkma yasağına rağmen, Mersin'in Tarsus ilçesinde 65 yaş üstü karı-koca bir özel halk otobüsüne bindi.

ŞOFÖR DİL DÖKEREK OTOBÜSTEN İNDİREBİLDİ

Bindikleri halk otobüsünün şoförü tarafından fark edilen yaşlı karı-koca aşağıya davet edildi. Şoförle tartışmaya başlayan çift, sürücünün ısrarları karşısında otobüsten inmek zorunda kaldı. Yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz?" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi.