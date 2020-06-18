Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Niye bakıyorsun? kavgası kanlı bitti
Geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte hafta içi günlerde de dışarıya çıkabilen 65 yaş üstü büyüklerimiz Karaman'da üzücü bir olay yaşadı. Parkta oturan iki amcanın "Niye bakıyorsun?" sözü üzerine çıkan tartışmada yumruklar konuştu ve biri kanlar içerisinde kaldı.
Karaman'da parkta otururken biranda kavgaya tutuşan iki yaşlı adamdan birisi suratına aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Yaralanan 80 yaşındaki şahıs hastaneye kaldırılırken, diğer yaşlı adam polis merkezine götürüldü.
"NİYE BAKIYORSUN?" SÖZÜYLE BAŞLADI, YUMRUKLA BİTTİ
Olay, Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, parkta oturmakta olan İ.Ş. (80) ile Z.K. (65), "Niye bakıyorsun" diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın herkesin gözü önünde bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K, İ.Ş'ye yumruk attı.
80 YAŞINDAKİ ADAM, KANLAR İÇERİSİNDE KALDI
Suratına aldığı yumruk darbesi ile yere düşen yaşlı adamın yüzü kanlar içinde kaldı. Kavga eden yaşlı adamları çevredeki vatandaşlar ile polis ayırdı. Bu sırada olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan İ.Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.Ş. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, darp eden Z.K. de polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.