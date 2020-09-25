Yasin Börü ve arkadaşları 2014 Kurban Bayramı zamanında PKK'lı teröristler tarafından vahşice katledilmiştir. Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü görüntüler ve olayın perde arkası. Yasin Börü kimdir? Yasin Börü olayı nedir? Yasin Börü ve arkadaşları cinayetine ilişkin detaylar

YASİN BÖRÜ KİMDİR?

Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken PKK'lılar tarafından canice saldırıya uğrayan YasinBörü, ve arkadaşları 2014 yılında, 6-8 Ekim olaylarında yaşamlarını yitirmişlerdir.

YASİN BÖRÜ'NÜN KATİLİ KİM?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014 yılında Kobane (Ayn el-Arap) olayları sebebiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sonucu Yasin Börü ve 3 arkadaşı cani katiller tarafından acımasızca saldırıya uğradı. İlgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından pek çok kişi göz altına alındı.

YASİN BÖRÜ OLAYI NEDİR?

Diyarbakır'da kurban eti dağıtan 4 kişiyi 20'şer kez bıçaklayıp, cansız bedenlerini sürükleyerek kafataslarını parçalayan PKK'lı canilerin amatör kamerayla çekilen görüntülerde merdivenlerden atılan gençler gözü dönmüş bir grup tarafından dövülerek canice linç ediliyor. Gece çekilen ve gençlere yapılan korkunç işkenceyi gösteren görüntülerde, olayın tüm ayrıntıları gözler önüne seriliyor.

Yasin Börü ve arkadaşlarına kurban bayramında Kobani'den gelen Suriyeli Kürtlere kurban eti dağıtırken, PKK'lı şehir teröristleri tarafından vahşice katledilmiş ve cesedine dahi işkence yapılmıştır.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI KİMDİR?

Yasin Börü, Ahmet Dakak, Hasan Gökguz, Yusuf Er ve Riyat Güneş'in otopsi sonuçları:

Yasin Börü (16)

15 kesici delici yaralanma (baş ve boyun bölgesinde yoğun) 1 mermi girişi (çekirdek bedenden çıkarılmış) Ölüm nedeni, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması ve iç kanama.

Ahmet Dakak

22 kesici delici alet yaralanması (boğaz kesiği, bıçak girişi) 1 mermi girişi (çekirdek bedenden çıkarılmış) Ölüm, iç kanama.

Hasan Gökguz

20 kesici delici alet yaralanması(baş ve boyun bölgesinde yoğunlukla) Ölüm, beyin kanaması, iç kanama.

Yusuf Er (yaralı)

Çok sayıda kesici delici yaralanma (sırt,kafa ve özellikle sağ bacakta çok sayıda kesik delinme) Acile ulaştığında sol akciğerde sönme.

Riyat Güneş

Çok sayıda kesici delici yaralanma (kafada öldürücü ezik ve parçalanma) Bir mermi girişi (çekirdek çıkarılmış) Ölüm nedeni, kafatası kemik kırığı, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti.

YASİN BÖRÜ OLAYI DAVASININ GEÇMİŞİ

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş ve mahkeme 24 Nisan 2017'de hükmünü açıklamıştı.

Yargılanan 41 sanıktan 16'sı Yasin Börü ile Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş'i "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık aynı suçlardan beşer kez müebbet, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan altı çocuk ise 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile altı suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", bir sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedilmişti.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.

Mahkeme, 13 sanık hakkında beraate hükmetmiş, o tarihte firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyaları ayrılmıştı.

Filizer, 2 Ocak 2018'de Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda yakalanmıştı.