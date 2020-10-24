Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi

Yasak Elma dizisinde başrol Talat Bulut'un ölerek diziden ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından 4 isimle daha yolların ayrılacağı belirtildi. Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizinin 'Ender'i Şevval Sam konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"BİZLER DE SON DAKİKA ÖĞRENDİK"

Önceki akşam annesi Leman Sam ile Cihangir'de görüntülenen Şevval Sam, ayrılıklar için "Gu¨c¸lu¨ kadınların var oldugˆu bir diziyiz. Senaristler ve yapımcılar bo¨yle karar vermis¸. Bizler de son dakika o¨gˆrendik" ifadelerini kullandı.

İşte Yasak Elma'dan ayrılan isimler...

Talat Bulut

Gökhan Alkan

Buse Buçe Kahraman

Barış Kılıç

Doğaç Yıldız