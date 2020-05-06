Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla yayımlanan genelgeyle ile toplu taşıma araçlarına kapasitelerinin yarısı kadar yolcu alınması kuralı getirildi.

MİNİBÜSÜ YOLCUYLA DOLDURDU

Kısıtlama ve cezalara rağmen Büyükçekmece Kumburgaz'da bir minibüs tıka basa yolcu taşımaya devam etti. Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken görüntüler sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolcu taşınma pes dedirtti.

YOLCUNUN UYARISINI DİNLEMEDİ

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler çok sayıda yolcunun minibüs içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir yolcunun minibüs sürüsüne "Kaptan yeter, kaptan" diyerek uyarıda bulunmasına rağmen sürücü yeni yolcular alıyor.