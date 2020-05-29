Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadete ara verilmişti. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecine gidildi ve bugün toplu olarak ilk cuma namazı kılındı.

YAŞ SINIRINA TAKILAN AMCANIN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU

Konya'nın Beyşehir ilçesinde de ilk cuma namazı tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin avlusu, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu, sentetik çim saha ve göl kenarındaki Vuslat Parkı'nda festival alanında ve belirlenen alanlarda kılındı.

75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda kılınan cuma namazı sırasında çekilen ve sosyal medyada da yer alan bir fotoğraf ise yürekleri burktu. Fotoğrafta; yaş sınırına takılan bir amcanın stadyumun tellerinden cemaate baktığı görülüyor.