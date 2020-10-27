Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi

İstanbulluların merakla beklediği Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılışı için geri sayım başladı. Test sürüşleri tamamlanan metro hattı yarın açılacak.

ONGUN: TEST SÜRÜŞLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan konu hakkında bir açıklama yaparak test sürüşlerine ait bir video paylaştı. Videoda metronun içerisine insan ağırlığı yerine kum torbaları yerleştirildiği görülüyor.

Ongun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"28 Ekim günü açılacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metrosunun 3 aylık deneme sürüşleri tamamlandı. Halkımızın güvenli yolculuğu için tüm testler titizlikle yapıldı. Emeği geçen bütün çalışanlara teşekkürler."

İMAMOĞLU: 10 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan bir paylaşımda koronavirüs tedavisi gören İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, İstanbullulara bir müjde vererek hattın 10 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.