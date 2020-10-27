Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi
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Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi

27.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşlerine ilişkin bir video paylaştı.

İstanbulluların merakla beklediği Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının açılışı için geri sayım başladı. Test sürüşleri tamamlanan metro hattı yarın açılacak.

ONGUN: TEST SÜRÜŞLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan konu hakkında bir açıklama yaparak test sürüşlerine ait bir video paylaştı. Videoda metronun içerisine insan ağırlığı yerine kum torbaları yerleştirildiği görülüyor.

Ongun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"28 Ekim günü açılacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metrosunun 3 aylık deneme sürüşleri tamamlandı. Halkımızın güvenli yolculuğu için tüm testler titizlikle yapıldı. Emeği geçen bütün çalışanlara teşekkürler."

Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi

İMAMOĞLU: 10 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan bir paylaşımda koronavirüs tedavisi gören İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, İstanbullulara bir müjde vererek hattın 10 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi
Yarın açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı böyle test edildi

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Haber Yorumları (5)
REALİST: aynı şey zaten aradaki tek fark canlı ve cansız olarak ikiye ayrılması :p
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FUZULİ İŞLER: HELAL OLSUN BAŞKAN YİNE GÜZEL BİR HİZMET BAŞLATTIN İSTANBULA HAYIRLI OLSUN İNŞ OKCULARA TOPCULARA PARALAR YEDİRSEYDİN YALAKA TAKIMINDAN DAHA ÇOK TAKTİR ALACAKTIN AMA BOŞ VER HAKEDENE HAKETTİYİ HİZMETİ VERMEK DAHA GÜZEL
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MLOĞLU: bu işim bu başkanımsı adamla bi ilgisi yok
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