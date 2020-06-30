Yarasa mı, pangolin mi? Koronavirüsün kaynağına ilişkin tartışmalar sona erecek

Dünya Sağlık Örgütü, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'e bir grup uzman göndererek salgının nasıl başladığını araştıracak. Şu ana kadar virüsün yarasalardan ya da pangolinlerden bulaştığı iddia edildi.

"KAYNAĞINI BİLMEK ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Virüsün kaynağını bilmek çok çok önemli" dedi ve Kovid-19 salgınının kaynağına inmek için bir grup uzmanın Çin'e gideceğini söyledi.

SALGINDA SON DURUM

Dünya genelinde koronavirüs vakaları 10 milyonu aştı ve salgın 7 ay içinde toplam 500 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.