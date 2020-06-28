Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu

Alişan, geçirdiği kaza sonucu cipi perte çıkınca hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için trafik kazalarındaki güvenilirliği ile bilinen Volvo'ya yöneldi.

3 ARAÇ ALACAK

Ünlü şarkıcı yeni tercihi olan markadan hem kendisine hem eşine hem de annesine alacak. Alişan'ın 3 araç için 2 milyon lirayı ise gözden çıkardı.

YENİ ARAÇLARIN PARASI SİGORTADAN

Öte yandan şarkıcının İstanbul-İzmir yolunda geçirdiği tehlikeli kaza sonucu aracının perte çıkması nedeniyle sigorta şirketinden 1 milyon liraya yakın tazminat alması bekleniyor.