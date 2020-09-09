Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı

Yıllar önce ekrana gelen ve tekrar bölümleri bile binlerce kişi tarafından izlenen Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Genç oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

5 sezon ekrana gelen dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündeme geldi. Dizide Ayşe rolünü oynayan Ceceli, şimdilerde eğitimine ağırlık vererek hukuk fakültesini kazandı.

"GURUR DUYDUM, YOLUN AÇIK OLSUN"

Şebnem Ceceli, uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar ile buluştu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırımlar, "Uzun bir aradan sonra , Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli'yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun" dedi.