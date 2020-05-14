Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi

Koronavirüse karşı dünya genelinde ülkelerin mücadelesi sürerken, salgının zaman içerisinde etkisini kaybetmeye başlamasıyla birçok aldıkları tedbirleri hafifleterek normalleşme sürecine girmeye başladı.

TEK BİR KİŞİNİN VİRÜSÜ NASIL YAYDIĞINI GÖSTERDİLER

Japonya devlet televizyonu NHK da, sağlık danışmanlarıyla virüsün kalabalık ortamlarda ne kadar ve nasıl yayıldığını ortaya çıkartan bir deneyin görüntülerini paylaştı. Deneyde, koronavirüse yakalanmış bir hastanın, açık büfe yemek servisi olan bir restorana gitmesinin nasıl sonuçlar doğurabileceği gösteriliyor.

VİRÜSÜ TEMSİLEN BİR KİŞİNİN ELİNE BOYA SIKILDI

Deneyde, bir kişinin eline, virüsü simgelemek için gün ışında görünmeyen floresan beyaz boya sıkıldı. Bu yolla 'enfekte' olduğu varsayılan bu kişi sonrasında, 10 kişiyle birlikte açık büfenin bulunduğu bir ortamda yemek yedi. Deneklerin hepsi, potansiyel bir hastalık ihtimalini göz önünde bulundurmadan, normalde davranacakları gibi davranarak büfeden yemek alıp masaya oturdu, sohbet ederek yemeklerinin keyfini çıkardı.

VİRÜS, 30 DAKİKADA MASAYA YAYILDI

Ancak sadece 30 dakika sonra floresan boyayı gösteren siyah ışık açıldığında, boyanın tek bir kişiden ne kadar çok yayıldığı gözler önüne sürüldü. Sadece 30 dakika içinde, diğer deneklerin ellerinde, yüzlerinde, tabaklarında, ilk 'enfekte' olan kişinin dokunmadığı çatal bıçaklarda bile boya vardı. Önlem alınmayan bir restoranda neler yaşanabileceğini ortaya koyan bu deneyin görüntüleri, internette viral olmuş durumda.

DENEYDE SADECE DOKUNMA DİKKATE ALINDI

Sağlık uzmanları ise deneyle, özellikle ellerin yıkanmadığı bir ortamda virüsün nasıl yayıldığının görüldüğünü söylüyor. Hong Kong Üniversitesi'nden John Nicholls, "Video şunu gösteriyor: Virüs yüzeylere ve insanlara çok etkili bir şekilde yayılıyor. Deney aynı zamanda, hastalığının bulaşmasını engellemek için el hijyeninin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor" dedi. Bununla birlikte Nicholls, deneyde yaratılan ortamın 'yapay' olduğu ve sadece dokunmanın dikkate alındığı eleştirisi de getirdi.

"EL YIKAMANIN FAYDASINA İLİŞKİN BİR DENEYDE CANLANDIRILMALI"

Nicholls ayrıca, 'enfekte' olan kişinin ellerini yıkadığı bir durumun da canlandırılması gerektiğini söyleyerek, "Böylece inanlar, el yıkamanın potansiyel olarak bulaşıcı materyalin yayılmasını esasında ne kadar azaltabildiğini anlayabilir" dedi.