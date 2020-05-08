Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu

Gaziantep Dülük Tabiat Parkı'nda, yaklaşık 4 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Dönmez, yapay göletin yanında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü.

İŞ ARKADAŞLARI TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖLETTE BULDU

Bir süre sonra iş arkadaşları, aramaya başladıkları Dönmez'i gölette buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkartılan Dömez'in boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

6 ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen temizlik görevlisinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.