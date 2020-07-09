Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
Aksaray Eskil'de susadığı için pet şişeyi kafasına diken 4 yaşındaki çocuk, şişenin içindeki tineri içmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuğun durumu ise iyi.
09.07.2020 03:28 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:26
Aksaray'ın Eskil İlçesi Böget Yaylasında bulunan evde ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Lokman Efe G. susayarak iddiaya göre su diye yanlışlıkla pet şişede bulunan tineri içti.
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HASTANEYE KALDIRILDI
Ailesinin fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tiner içen çocuğu ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.
DURUMU İYİ
Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.