Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetinde depremde dahi ameliyat yapılabilecek
22.10.2020 13:18 | Güncelleme: 22.10.2020 13:24
1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen iller arasında olan Yalova'da, yapımı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin temeline yerleştirilen izolatörlerle, 8,5 şiddetinde depremde dahi ameliyatlar yapılabilecek.
1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen iller arasında olan Yalova'da, yapımı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin temeline yerleştirilen izolatörlerle, 8,5 şiddetinde depremde dahi ameliyatlar yapılabilecek.