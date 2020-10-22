Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetinde depremde dahi ameliyat yapılabilecek

1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen iller arasında olan Yalova'da, yapımı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin temeline yerleştirilen izolatörlerle, 8,5 şiddetinde depremde dahi ameliyatlar yapılabilecek.

1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen iller arasında olan Yalova'da, yapımı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin temeline yerleştirilen izolatörlerle, 8,5 şiddetinde depremde dahi ameliyatlar yapılabilecek.

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ve AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, yapımı devam eden 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Eray, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastanenin tasarruf tedbirleri kapsamında çıkarıldığını hatırlattı.

Hastanenin bir yıl sonra tam anlamıyla hizmete girmesini beklediklerini anlatan Eray, şunları kaydetti:

"Hizmete girdiğinde Yalova için çok değerli hizmetlerin üretileceği bir yer olacak. Mesela bunlar neler? 400 yataklı ki hemen 600 yatağa çıkartılma kapasitesi olma şekliyle alt yapısı buna göre dizayn edildi. Yani 600 yataklı olarak da açılabilir bu hastane. İkincisi 17 adet ameliyathanenin olduğu, 140 tane poliklinik olduğu, 97 tane yoğun bakım olduğu ve yine ilimizde daha önce olamayan yanık ünitesinin olduğu. Bu şekilde dizayn edilen bir hastanemiz oldu."

Yalova'nın deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Eray, binanın altına yerleştirilen deprem izolatörleri sayesinde binada bulunanların depremi hissetmeyeceğini dile getirerek, "Yine altında bulunan deprem izolatörleri sayesinde ilimizin deprem bölgesi olmasına münasebetiyle 8,5 şiddetinde depremde dahi bile onda ameliyat yapılabilecek bir hastane olacak inşallah. Biz ilimize vatandaşımıza çok faydası dokunacağını inanıyoruz bu binamızın. İnşallah kısa süre içerisinde faaliyete geçecek bir yıl sonra ilk ameliyat yapılacaktır diye ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise hastanenin Yalova'ya kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Hastane inşaatının planlanandan önde gittiğini anlatan Bağatar, "Şu an inşaatımız yüzde 65 seviyesinde. İnşallah Yalova için son derece büyük öneme haiz biz projeyi hep birlikte hayata geçirmiş oluyoruz. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru hep beraber açılışını yapacağız. Biraz önce hastanenin gidişatı ile ilgili bilgi aldık ve teknik detaylarını öğrendik. Toplamda 400 yatak kapasitesi var ama arzu edildiğinde 600'e çıkartılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Son sistem donanımlı 17 tane girişi olan son derece modern bir hastane. İnşallah ilimize uzun yıllar hizmet edecek. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı