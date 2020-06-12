Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Arduç, bu süre zarfında imaj değişikliğine de gitti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun "Fazla uzattım farkındayım" notuyla yaptığı paylaşım 500 bine yakın beğeni aldı.

Barış Arduç'un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.