Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı

Tuzlama hareketiyle ünü Türkiye sınırını aşan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağmura aldırış etmeden önce spor yaptı sonra denize atladı.

ELBİSELERİYLE DENİZE ATLADI

Muğla'nın ünlü turizm beldesi Marmaris'te tatil yapan Nusret, sağanak yağış sırasında yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Nusret Gökçe, sağanak yağmura rağmen elbiseleriyle denize girdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Sosyetik kasap, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Nusret Gökçe'nin paylaşımı 2 milyonun üzerinde görüntülenme ve 384 bin beğeni aldı.