Whatsapp grup isimleri | En güzel, komik, dikkat çeken Whatsapp grup isimleri nelerdir?
Whatsapp kullananların en çok aradığı konu Whatsapp için grup isimleridir. Whatsapp'da grup kurarken ismini ne koysak diye çok düşünürüz. Whatsapp gruplarımıza komik, eğlenceli, dikkat çeken isimler koymak isteriz. İşte sizlere en güzel Whatsapp grup isimleri...
Günlük hayatımızda mobilde en çok kullandığımız uygulama kuşkusuz Whatsapp'tır. Whatsapp'ın birçok özelliklerinden birisi de grup kurmadır. Grup kurarken ismini çok özenle seçeriz. Sizler için en iyi, dikkat çeken, komik, güldürücü Whatsapp grup isimleirni derledik. Yazımızdan ulaşabilirsiniz.
WHATSAPP'DA GRUP OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?
Whatsapp'da grup kurmak için öncelikle "Sohbetler" sekmesini açın. Ardından "Yeni Sohbet > Yeni Grup" kısmına dokunun. Eğer "Sohbetler" sekmesinde mevcut olan bir sohbetiniz varsa "Yeni Grup" seçeneğine dokunmanız yeterli olur.
Ardından gruba eklemek istediğiniz kişileri aratın ve oradan seçin. Whatsapp'da bir gruba önceden maksimum 256 kişi ekleniyordu. Fakat son yapılan güncellemeyle bu sayı 4096'ya yükselmiş durumda.
Ardından gruba eklenecek kişileri seçtikten sonra "İleri" butonuna basın ve grup için bir konu yazınız. Bu grup ismini gruptaki herkes görecektir.
İşlem tamamlandıktan sonra "Oluştur" 'a basıyoruz. Böylelikle Whatsapp grubunu kurmuş oluyoruz.
WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
Whatsapp grubu kurmak istiyorsunuz ve ismini de güzel seçmek istiyorsunuz. Sizler için en iyi Whatsapp grup isimlerini derledik. Sizin hiç düşünmenize gerek kalmadan aşağıdan bakarak istediğiniz ismi Whatsapp grubunuz için kullanabilirsiniz. Şimdi isimlere geçelim...
EN GÜZEL WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
- Bu grupta sana yer yok!
- 4 kişilik dev kadro
- İşler güçler
- Kuzen tayfası
- Lolcü tayfa
- Dertliler
- Yenilmezler
- Sohbet odası
- 3 kafadar
- Harika bir dörtlük
- Yazmaktan çekinmeyin
- Çılgın mühendisler
- Çöl gülleri
- Aslanlar
- Winter is coming...
- Acemi bekarlar
- Bekarlık sultanlıktır
- Üç harfliler
- Beş hececiler
- 300 Spartalı
- Daltonlar
- Bu grupta bekarlara yer yok!
- Seni içeri alabilir miyiz?
- Buyur seni bekliyoruz...
- Telli oğulları
KISA WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
- Karşıyaka
- 81'liler
- 01
- Sen ve Ben
- Karşıyaka
- Kırmızı
- Ned Stark
- Aksakallılar
WHATSAPP AİLE GRUP İSİMLERİ
- Kuzenler
- Söz
- Nişan
- Çekirdek aile
- Büyük aile
- Geniş aile
- Aile ortamı
- Canım ailem
- Canlarımın içi
- Fantastik aile
ROMANTİK WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
- Leyla ile Mecnun
- Aşkitom
- Aşık Veysel
- Sol yanım
- Son aşkım ilk yarim
- Seni seviyorum
- Benimle evlenir misin
- Canımsın
- AŞK
- Aşk varsa huzur vardır
HAVALI WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
- Uchiha İtachi
- Dattebayoo
- Siz hepiniz ben tek
- Suskunlar
- İhtiyarlar
- Matrak team
- Adamsan girebilirsin
KIZLAR İÇİN WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
- Fantastik 4'lü
- Dedikodu grubu
- Dedikodu tayfası
- AVM'ciler
- Dedicoder
- Kraliçeler
- Alışveriş hastası grup
- Erkekler giremez
- Melekler diyarı
ERKEKLER İÇİN WHATSAPP GRUP İSİMLERİ
- Knight online hayat offline
- Ne yapıyorduk bugün?
- Kardeş SA
- Mübarek team
- PSG futbol kulübü
- Denizlililer
- SarıyerLee
- 800k Yasuo
- Hayat bize güzel
- Messi mi Ronaldo mu
- Fatih Terim aşıkları
- İmparator