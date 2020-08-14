Whatsapp grup isimleri | En güzel, komik, dikkat çeken Whatsapp grup isimleri nelerdir?

Günlük hayatımızda mobilde en çok kullandığımız uygulama kuşkusuz Whatsapp'tır. Whatsapp'ın birçok özelliklerinden birisi de grup kurmadır. Grup kurarken ismini çok özenle seçeriz. Sizler için en iyi, dikkat çeken, komik, güldürücü Whatsapp grup isimleirni derledik. Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP'DA GRUP OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Whatsapp'da grup kurmak için öncelikle "Sohbetler" sekmesini açın. Ardından "Yeni Sohbet > Yeni Grup" kısmına dokunun. Eğer "Sohbetler" sekmesinde mevcut olan bir sohbetiniz varsa "Yeni Grup" seçeneğine dokunmanız yeterli olur.

Ardından gruba eklemek istediğiniz kişileri aratın ve oradan seçin. Whatsapp'da bir gruba önceden maksimum 256 kişi ekleniyordu. Fakat son yapılan güncellemeyle bu sayı 4096'ya yükselmiş durumda.

Ardından gruba eklenecek kişileri seçtikten sonra "İleri" butonuna basın ve grup için bir konu yazınız. Bu grup ismini gruptaki herkes görecektir.

İşlem tamamlandıktan sonra "Oluştur" 'a basıyoruz. Böylelikle Whatsapp grubunu kurmuş oluyoruz.

WHATSAPP GRUP İSİMLERİ

Whatsapp grubu kurmak istiyorsunuz ve ismini de güzel seçmek istiyorsunuz. Sizler için en iyi Whatsapp grup isimlerini derledik. Sizin hiç düşünmenize gerek kalmadan aşağıdan bakarak istediğiniz ismi Whatsapp grubunuz için kullanabilirsiniz. Şimdi isimlere geçelim...

EN GÜZEL WHATSAPP GRUP İSİMLERİ

Bu grupta sana yer yok!

4 kişilik dev kadro

İşler güçler

Kuzen tayfası

Lolcü tayfa

Dertliler

Yenilmezler

Sohbet odası

3 kafadar

Harika bir dörtlük

Yazmaktan çekinmeyin

Çılgın mühendisler

Çöl gülleri

Aslanlar

Winter is coming...

Acemi bekarlar

Bekarlık sultanlıktır

Üç harfliler

Beş hececiler

300 Spartalı

Daltonlar

Bu grupta bekarlara yer yok!

Seni içeri alabilir miyiz?

Buyur seni bekliyoruz...

Telli oğulları

KISA WHATSAPP GRUP İSİMLERİ

Karşıyaka

81'liler

01

Sen ve Ben

Karşıyaka

Kırmızı

Ned Stark

Aksakallılar

WHATSAPP AİLE GRUP İSİMLERİ

Kuzenler

Söz

Nişan

Çekirdek aile

Büyük aile

Geniş aile

Aile ortamı

Canım ailem

Canlarımın içi

Fantastik aile

ROMANTİK WHATSAPP GRUP İSİMLERİ

Leyla ile Mecnun

Aşkitom

Aşık Veysel

Sol yanım

Son aşkım ilk yarim

Seni seviyorum

Benimle evlenir misin

Canımsın

AŞK

Aşk varsa huzur vardır

HAVALI WHATSAPP GRUP İSİMLERİ

Uchiha İtachi

Dattebayoo

Siz hepiniz ben tek

Suskunlar

İhtiyarlar

Matrak team

Adamsan girebilirsin

KIZLAR İÇİN WHATSAPP GRUP İSİMLERİ

Fantastik 4'lü

Dedikodu grubu

Dedikodu tayfası

AVM'ciler

Dedicoder

Kraliçeler

Alışveriş hastası grup

Erkekler giremez

Melekler diyarı

ERKEKLER İÇİN WHATSAPP GRUP İSİMLERİ