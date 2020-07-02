Werder Bremen evinde Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı
Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen, sahasında Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı ve kümede kalma şansını zora soktu.
02.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:05
Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen Heidenheim'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
0-0 sona eren mücadelenin 87. dakikasında Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
RÖVANŞ MAÇI 6 TEMMUZ'DA
İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.30'da Heidenheim'ın sahasında oynanacak.