Werder Bremen evinde Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen, sahasında Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı ve kümede kalma şansını zora soktu.

02.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:05

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen Heidenheim'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

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0-0 sona eren mücadelenin 87. dakikasında Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

RÖVANŞ MAÇI 6 TEMMUZ'DA

İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.30'da Heidenheim'ın sahasında oynanacak.