Werder Bremen evinde Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen, sahasında Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı ve kümede kalma şansını zora soktu.

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen Heidenheim'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 0-0 sona eren mücadelenin 87. dakikasında Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. RÖVANŞ MAÇI 6 TEMMUZ'DA İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 6 Temmuz Pazartesi günü saat 21.30'da Heidenheim'ın sahasında oynanacak.