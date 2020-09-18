Watch Dogs 2 ve Football Manager 2020 Epic Games ile ücretsiz oldu! Watch Dogs 2, Football Manager sistem gereksinimleri neler? Steam fiyatı ne kadar?
Epic Games, 3 oyunu daha ücretsiz olarak sundu. Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! oyunları an itibariyle ücretsiz. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler? Stick It To The Man! sistem gereksinimleri neler? Epic Games'in ne son ücretsiz oyunları haberimizde.
Toplam değeri yaklaşık 500 lira olan 3 oyun, Epic Games Store ile bir hafta boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! oyunları an itibariyle ücretsiz. Football Manager 2020 sistem gereksinimleri neler? Watch Dogs 2 sistem gereksinimleri neler? Stick It To The Man! sistem gereksinimleri neler? Epic Games'in ne son ücretsiz oyunları ve Steam fiyatları haberimizde.
FOOTBALL MANAGER 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 – 64-bit
İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
DirectX: Sürüm 11
FOOTBALL MANAGER 2020 KAÇ GB?
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir. Düşük ayarlar yeterlidir.
WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 - 64 Bit
İşlemci: Intel Core i5 2400s - 2.5 GHz, AMD FX 6120 - 3.5 GHz veya daha iyisi
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660veya AMD Radeon HD 7870
VRAM: 2GB veya daha iyisi
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Ses Kartı: DirectX son güncelleme
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit
İşlemci: Intel Core i5 3470 - 3.2 GHz, AMD FX 8120 - 3.9 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290 - 3GB VRAM veya daha iyisi
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Ses Kartı: DirectX son sürüm
WATCH DOGS 2 KAÇ GB?
Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
STICK IT TO THE MAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Windows için gerekli sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yükseği
İşlemci: Dual-Core 1.6 GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon 6310 / ATI Radeon HD 4650 veya daha iyisi
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Mac Os X için gerekli sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Mac OS 10.7.4 veya daha yükseği
İşlemci: 1.86 GHz Intel Core 2 Duo
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 320M veya daha iyisi
Depolama: 2 GB kullanılabilir alan