Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı

Paris Saint-Germain'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda da menajeri olan Wanda Nara, Fransa'nın başkenti Paris'e geri döndü. Mauro Icardi, Fransız devinin Atalanta ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Portekiz'e doğru yola çıksa da Wanda, Paris'teki büyük villalarında kaldı ve havuzunun tadını çıkardı.

Wanda'nın neredeyse 7 milyon takipçisinin bulunduğu hesaptan tanga bikinisiyle paylaştığı havuz fotoğrafı büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

"SEN NEDEN DENEMİYORSUN?"

Wanda Icardi, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir diğer fotoğrafla gündemin tepesine oturmuş ve Son olarak "Masum Yüz" başlığıyla bir fotoğraf paylaştı ve bir takipçisinin "Girdiğin cinsel ilişki nedeniyle nerede olacağını kim tahmin edebilirdi?" yorumuyla karşı karşıya kalmıştı.

Takipçisinin yorumuna anında cevap veren model, "Her gece yapıyorum. Sen neden denemiyorsun?" dedi. Wanda Icardi'nin bu yorumuna binlerce yanıt gelirken bu sözleriyle olay olmuştu.