Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti

Sancaktepe, Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hayat bebeğin vücudunda yara ve yanık izlerine rastlandı. Önce Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan 1 yaşındaki bebek ardından Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edildi. Hayat bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BABA GÖZALTINDA, ANNE ARANIYOR

Yaklaşık 5 yıl önce Suriye'den İstanbul'a gelen mülteci ailenin, bebeklerini dabettiği düşünülüyor. Çiftin Gazi Mahallesi'nde bir apartmanda yaşadığını tespit eden ekipler aynı binada yaşayan bazı sakinlerin de ifadelerine başvurdu. Bebeği darbettiği düşünülen Suriyeli baba gözaltında. Anne ise kayıp ihbarıyla aranıyor.

6 AY ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞ

6 ay önce de benzer bir olayın yaşandığı, bebeğin vücudunda yine darp izleri ile hastaneye kaldırıldığı ifade edilen olayda Hayat bebeğin o süreçte Sosyal hizmet ekiplerince gözetim altına alındığı belirtildi. Hayat bebek, belirli bir süre sonra aileye teslim edilmişti.