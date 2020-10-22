Villarreal - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
22.10.2020 20:21 | Güncelleme: 22.10.2020 20:25
2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Villarreal - Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...
UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Villarreal - Sivasspor arasındaki maçtır. Peki Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?
VİLLAREAL - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Villarreal - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00'da başlayacaktır.
VİLLAREAL - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Villarreal - Sivasspor maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacaktır.
VİLLAREAL - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, El Madrigal Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.