Villarreal - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Villarreal - Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Villarreal - Sivasspor arasındaki maçtır. Peki Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

VİLLAREAL - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Villarreal - Sivasspor UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

VİLLAREAL - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Villarreal - Sivasspor maçını Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacaktır.

VİLLAREAL - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, El Madrigal Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.