Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin ne işe yarar? Vazelin yüze sürülür mü? Vazelin nelere faydalı?

Son yıllarda eski popülaritesini tekrar kazanan vazelin yine gündeme geldi. Kendi özel formülüyle hiçbir kreme benzemeyen bu jelimsi yapı her zaman elimizin altında olmayı hak ediyor.

VAZELİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Cildi nemlendirip ve çatlakları gidermeye yardımcı olur. Cildi besler ve kuruluk oluşumunu da önler.

Özellikle masa başında bir iş yapıyorsanız dirseklerinizin ve dizininiz kararmasını önlemek için birebirdir. Cildinizin yani yüzünüzün çok daha parlak görünmesini sağlar ve yine topuklarınızınız tedavisinde kullanılır. Sivilcelerin yok edilmesinde d e etkilidir ancak burada önemli bir ayrıntı vardı ki oldukça az miktarda kullanılmalıdır. Ürün oldukça yağlı olduğu için ise fazla uygulamadan kaçınılmalıdır.

Eriterek kullanıp yüzünüzü nemlendirmek amacıyla kullanabilirsiniz böylece gözeneklerinizi de tıkamamış olursunuz.

Kızarıklık ve pişik tedavisinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Gözaltı kırışıklıklarını yok etmede kullanabilirsiniz.Uyumadan önce gözaltlarınıza uygulayın.

Kaşlarınız gürleşir ve dökülmesini önlemiş olursunuz ancak düzenli uygulamak çok önemli. Yatmadan önce sürülmesi halinde dökülen kaşların ise yeniden çıkmasını sağlayabilir.

Parfümünüzün kokusunun kalıcı olmasını istiyorsanız parfümünüzü sıktığınız bölümlere vazelin sürüp üzerine sıkabilirsiniz.

Ruj sürmeden önce dudaklarınıza süreceğiniz vazelin sayesinde dudaklarınız çatlamaz ve gün içinde de kuruluk yapmaz

Sizi bronzlaştırırken aynı zamanda güneşten koruyacaktır. Yara tedavisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz vazelini kurumuş yaraların üzerine sürdüğünüzde yarayı yumuşatarak daha rahat geçmesini sağlayacaktır. Suda çözünmeyen bu ürünü güneşten korunmak için sürebilirsiniz.

Güneş yanıkları için vazelin ve zeytinyağını karıştırmanız yaranın kısa sürede iyileşmesini sağlayacaktır.

PEKİ VAZELİNİ NASIL UYGULAMALIYIZ?

Vazelin kendine has yapısıyla oldukça özel kategoride bir krem olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca uygulanma şeklide diğer kremlerden farklılık gösterebiliyor. Öncelikle vazelini çok az uygulamak en doğrusu. En iyi uygulama yöntemi ise, vazelini parmaklar arasında ısıtıp uygulanmak istenen bölgeye yedirmek. Tabiri caizse bir mucize görevi gören bu krem hepimizin elinin altında olan oldukça etkili bir krem

VAZELİNİN TARİHÇESİ

Karosen ticareti yapan iflasın eşiğindeki New York'lu kimyager Robert A. Chesebrough, 1859 yılında Pensilvanya'da yeni bulunan petrol kuyularına gittiğinde bir maddenin işçilerin ayaklarına yapıştığını gördü. Bu parafine benzer madde iş pompalarını tıkayarak işçilerin canını sıkıyordu ama ayaklarındaki kesik ve yaraların da iyileşmesine yardımcı oluyordu. Chesebrough bu tuhaf maddeyi kavanozlara doldurarak New York'a döndü. Üstünde aylarca çalışarak petrolden ayrıştırdığı maddenin vücuttaki yaraları iyileştirdiğini gördükten sonra 1870'te "Vazelin Petrol Jeli" ismiyle piyasaya satışa sundu. Bu ve onaylı cilt koruyucu olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tanınan ve yaygın kozmetik cilt bakımında kullanılır.

VAZELİN NASIL BULUNDU?

Robert Chesebrough 1859'da Amerika'nın en köklü, varlıklı ve eğitimli ailelerinden birinin oğlu olarak kimya mühendisliği eğitimi aldı. Babasının mesleğini devam ettirmek yerine, petrol kuyularında kimyager olarak çalışmaya karar verdi. Bu nedenle Pennsylvania'ya doğru yola çıktı, amacı petrol kuyularına yatırım yapmaktı. Ancak oraya vardığında Chesebrough için bambaşka bir gelecek şekillenmeye başlamıştı bile. Sondaj kulesini incelerken "Rod Wax" olarak bilinen sondaj platformunun yataklara girişini sağlayarak daha geniş bir alan açılmasını sağlayan yapışkan maddeyi keşfetti. Bu parafine benzer madde iş pompalarını tıkayarak petrol işçilerinin çalışmalarını yavaşlatıyordu ama aynı zamanda onların vücutlarında oluşan yara, yanık ve kesiklere sürüldüğünde hem daha kısa sürede iyileşmelerini sağlıyor hem de havayla temaslarını engelleyip onları tedavi ediyordu. Bunun üzerine Chesebrough balsamdan bir miktar laboratuvarına götürüp üzerinde aylarca yaptığı testler sonucunda yüzde yüz doğal ve cildin mucizesini koruyan bir ürün keşfetti. Chesebrough o dönemin koşullarını düşünerek bu ürünü insanlara nasıl ulaştırabileceğini düşünmeye başladı ve at arabasına yüklediği ücretsiz Vaseline numunelerini bütün New York eyaletinde dağıttı. Sonraki 6 ay içinde on iki ayrı satış ekibini kurmuştu bile. Vaseline markasının doğuşu böylelikle başlamış oldu.