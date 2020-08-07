Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin okulların açılmasıyla ilgili yaptığı anketin sonuçları yayınlandı. Ankete katılanların yüzde 64'ü koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına sıcak bakmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde 81 ile gönderilen genelgeye göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile 1. sınıfa başlayacak öğrencilere, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi verileceği bildirildi.

HALKIN YÜZDE 64'Ü OKULLARIN AÇILMASINI GÜVENLİ BULMUYOR

MetroPOLL Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı sonrası okulların açılmasına ilişkin bir anket yaptı. Ankette vatandaşlara "31 Ağustosta okulların açılmasını planlanıyor. Siz bu tarihlerde koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 26,5'i soruya "evet" derken yüzde 64'ü "hayır" diye yanıt verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise 9,5 oranında oldu.

Öte yandan, ankete katılan AK Partililerin yüzde 53'ünün "hayır" demesi dikkatlerden kaçmadı.