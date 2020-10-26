Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Brezilyalı oyuncu, 3-0 önde oldukları 66. dakikada orta sahada rakibi Varela'nın baldırına doğru bir hareket yaptı ve Portekizli oyuncu yerde kaldı.

VAR'DAN UYARI GELDİ, KIRMIZI ÇIKTI

Yapılan tedavinin ardından VAR odasından maçın hakemi Alper Ulusoy'a izleme önerisi geldi ve Ulusoy da yaptığı izlemenin ardından kırmızı kartını çıkardı.

Beşiktaş'ta bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu olan Josef de Souza, kararın ardından oldukça sinirlendi ve elindeki şişeyi yere fırlatarak hakemlere itirazlarda bulundu.

Josef de Souza, Süper Lig'deki son kırmızı kartını, Fenerbahçe formasıyla 2017 yılında Beşiktaş'a karşı görmüştü.