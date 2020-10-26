Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü
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Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü

26.10.2020 22:08 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:20

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta Josef de Souza, 67. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Siyah-beyazlı ekibin maçı 3-0 önde götürdüğü dilimde rakibinin sert müdahalede bulunan Brezilyalı, VAR incelemesi sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Brezilyalı oyuncu, 3-0 önde oldukları 66. dakikada orta sahada rakibi Varela'nın baldırına doğru bir hareket yaptı ve Portekizli oyuncu yerde kaldı.

VAR'DAN UYARI GELDİ, KIRMIZI ÇIKTI

Yapılan tedavinin ardından VAR odasından maçın hakemi Alper Ulusoy'a izleme önerisi geldi ve Ulusoy da yaptığı izlemenin ardından kırmızı kartını çıkardı.

Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta bu sezon kırmızı kart gören ilk oyuncu olan Josef de Souza, kararın ardından oldukça sinirlendi ve elindeki şişeyi yere fırlatarak hakemlere itirazlarda bulundu.

Josef de Souza, Süper Lig'deki son kırmızı kartını, Fenerbahçe formasıyla 2017 yılında Beşiktaş'a karşı görmüştü.

Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü

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