Van Gölü'nde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi

Van'da, 27 Haziran'da göle açılarak kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunabilmesi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, JAK timleri, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri, Van Gölü'nün tamamında havadan ve sudan çalışma yürütüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucu Bitlis'e bağlı Reşadiye köye açıklarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Böylece arama çalışmalarında ulaşılan ceset sayısı 8'ye yükseldi.