Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde ateş yakarak yol kapatan 5 şahıs, molotof kokteyle polis araçlarına saldırdı. Saldırganlara yönelik yapılan operasyonda 2 adet EYP, 7 adet çakmak gazı dolum tüpü, 3 adet fitil ele geçirilirken; gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

EYP, FİTİL, ÇAKMAK GAZI DOLUM TÜPÜ ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçesi Hacıbekir Mahallesinde yol kapatan 'çöp konteyneri, demir parçaları gibi' ve ateş yakan şahısların bulunduğu ihbarın alınması üzerine; ekipler tarafından belirtilen adreste yaptıkları çalışmalar esnasında motorize ekiplerimize yönelik molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylemde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 Adet EYP, 7 adet çakmak gazı dolum tüpü, 3 adet fitil ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı" ifadeleri yer aldı.