Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor

Van'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde yasak olmasına rağmen iki mahallede gizli taziye çadırlarının kurulmasından kaynaklı yakın temas nedeniyle artan vaka sayısı 163'e yükseldi. İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahalleside koronavirüsten dolayı bir kadın yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısının 10, toplam vaka sayısının ise 478'e yükseldiği açıklandı. Evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahallede salgına yakalanan bir kişi hayatını kaybetti.

TAZİYE ÇADIRINDA 128 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ortanca Mahhalesi'nde yasak olmasına rağmen taziye kabul edilen evle bağlantılı Kovid-19'a yakalananların sayısı 128'e yükselirken, hastanede tedavi altına alınan bir kadın hayatını kaybetti, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa verildi.

EMİNPAŞA'DA DA 35 KİŞİYE BULAŞTI

Öte yandan, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde de yine taziye evi ile bağlantılı vaka sayısı 35'e yükseldi. Uyarıları dikkate almayıp taziyeleri kabul ettiği belirtilen kişiye idari para cezası uygulandı.

Van'da toplam vaka sayısı 478, taburcu olan hasta sayısı 378 oldu. Tedbir amaçlı 18 bin kişinin karantina uygulaması devam ediyor.