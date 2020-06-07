Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara Ziyaretleri erteleyin uyarısı yaptı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat yasağı kalktı. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, seyahatlerini artırırken şehirlerden de vaka sayılarının arttığı yönünde haberler geliyor. O illerden biri de Kayseri.

"SON HAFTALARDAKİ VAKA ARTIŞI ZİYARET KAYNAKLI"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözlerle kentte yaşayanları uyardı: "Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim."