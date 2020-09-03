Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son birkaç hafta zorlu geçiyor. Ölü ve vaka sayısındaki artış günlerdir sürüyor. Bugün açıklanan tabloda vaka sayısının iki bine yaklaştığı görüldü. Vaka artışı konusunda lider konumunda olan şehir ise Başkent Ankara.

İSTANBUL'UN İKİ KATI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok koronavirüs vakasının Ankara'da görüldüğünü ifade etmişti. Ayrıca Bakan Koca, başkentteki vaka sayısının İstanbul'un iki katı olduğunu söylemişti.

Bakan Koca'nın söz konusu açıklamasının ardından Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası merak konusu oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından görüntülenebilen yoğunluk haritaları kısmında Ankara'nın durumu endişe veriyor.

İşte Ankara'nın endişelendiren koronavirüs yoğunluk haritası: