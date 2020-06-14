Bir kentimiz diken üstünde! Normalleşmeyle beraber 450 vaka görüldü, 650 kişi karantinada

Diyarbakır'da yeni normalleşme süreciyle birlikte son 14 gün içinde 450 kişi koronavirüse yakalandı. Yaklaşık 650 kişinin de evlerinde karantinada olduğu kentte vatandaşların evlerine çekilmesi sonucu sokaklar boş kaldı.

14.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:57

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır diken üstünde yaşamaya devam ediyor. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 14 gün içinde 450 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 650 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

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VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Kent genelinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca maskesiz sokağa çıkma yasağı devam ederken, son 14 gün içerisinde 3 kişinin de korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesi üzerine vatandaşlarda tedirginlik başladı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE ÇEKİLDİ

Hafta sonlarında kentin en işlek caddelerinde yoğunluk olurken vaka sayılarının artması üzerine vatandaşlar bu hafta sonu evlerine çekildi. Cadde ve sokakların boş olduğu kentte az sayıda insanın dışarıda olduğu gözlendi.