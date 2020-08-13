Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu

Pınar Gültekin Muğla'da 16 Temmuz günü kaybolduktan 5 gün sonra yakılmış cansız bedeni bir varilin içinde bulunmuştu. Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tutuklanırken Pınar'ın ailesi ise bu cinayetin tek işlenemeyeceğini belirtip Pınar'ın arkadaşı olan Ceren isimli şahsın da katkısının olduğunu Ceren'in AVM'de Pınar'ı tehdit ederken konuştuğu görüntülerin olduğunu ve Ceren'in Cemal Metin Avcı'nın barında çalıştığını söylemişti. Ceren ise ilk kez konuşup tüm bu iddiaları yalanladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Pınar'la kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da mesajlaştığını anlatan Ceren T. şunları anlattı:

"BİR SENEDİR ADANA'DA YAŞIYORUM"

"Pınar'ı 3 senedir tanıyorum. Çok yakın arkadaşımdı. Aynı üniversitede, aynı fakültede eğitim gördük. Hatta yarım dönem ev arkadaşlığı da yaptık. Sonra Akyaka'ya taşındı ama yine de irtibatı koparmadık. Pınar sürprizlerle doluydu. Uyumayı, miskinlik yapmayı sevmezdi. Ben mezun olunca çok üzüldü; Muğla'dan gitmemi istemiyordu. Bir senedir Adana'da ailemle yaşıyorum. Sürekli telefonla görüşüyorduk.

"PAYLAŞIMIMI BEĞENMEYİNCE İÇİME KURT DÜŞTÜ"

Pınar sosyal medyayı çok aktif kullanan biriydi. Kaybolduğu gün sosyal medyada yaptığım paylaşımı 1 gün boyunca beğenmeyince içime bir kurt düştü. Aradım telefonu kapalıydı. Görüşebileceği tüm arkadaşlarına tek tek yazdım ve kimsenin ulaşamadığını öğrenince en son kız kardeşine ulaştım. Onlar da ulaşamadıklarını söylediler. Jandarmaya haber verdik.

"CEMAL'İ ARADIM TELEFONDA SESİ TİTRİYORDU"

Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla Cemal'in numarasını buldum ve aradım. 'Cemal merhaba ben Ceren, Pınar'ın arkadaşıyım' deyince çok şaşırdı. Telefonda sesi titriyordu. 'Pınar'a 2 gündür ulaşamıyoruz bir bilgin var mı' dedim. 'Hayır nerden bileyim' dedi. Ben de 'Tamam biz jandarmaya haber verdik zaten' deyip kapattım.

"KATİLİN İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞIM DOĞRU DEĞİL"

Muğla'da AVM'de güvenlik kamerası görüntülerinde Pınar'ın son görüntülendiği kişi ben değilim. Bazı gazetelerde katilin iş yerinde çalıştığım yazıldı. Bu bilgi de doğru değil. Mağdur oldum. Savcılıkta ifade vermek durumunda kaldım.

"BİRKAÇ GÜN AĞLAYAMADIM BİLE"

Pınar'ı çok seviyordum, öldüğünü duyunca dünya başıma yıkıldı. Uzun süre kendime gelemedim. İnanmadım, birkaç gün ağlayamadım bile... Sonra eski fotoğraflarımıza bakınca hayatımda kocaman bir boşluk oluştu. Yeri nasıl dolacak bilmiyorum. En son Whatsapp'tan 15 Temmuz'da konuşmuştuk. Normal bir konuşmaydı. Ama gece durduk yere 'Seni çok seviyorum, her şey senin için çok güzel olacak' yazmıştı. Onu ve arkadaşlığını asla unutmayacağım."

PINAR'IN AİLESİ CEREN'İ SUÇLAMIŞTI

Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin ağustos ayı şunları söylemişti "Bu katile cinayet sonrasında yardım edenler var. Planlı bir cinayet bu. Kızım, katilin bütün telefonlarını engellemiş, görüşmüyor onunla. Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Kızımın kaybolmadan önce bir AVM'de yemek yerken görüntüleri ortaya çıktı. Burada Ceren yanına gelerek, onunla tehdit eder gibi bir konuşma yapıyor. Sonra da kızım, o adamın arabasına biniyor.

Ceren ortaya çıksın ve bütün bildiklerini anlatsın. Kızım henüz kayıp olduğunda (Ceren) polis merkezine geldi, ifade verdi. Bahçedeydik. Bize hiçbir şey demedi. Bu nasıl arkadaşlık. Arkadaşının başına böyle bir şey gelmiş, ailesi Muğla'ya gelmiş, yanlarına gelip, birkaç kelime etmez mi? Ceren aynı zamanda katilin barında çalışıyordu."