Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı pisi pisi diyerek çağırdı

Sivas'ta bir köyde yaşayan Uğur Yıldız, gördüğü nesli tükenmekte olan vahşi vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yaralı zannederek yanına yaklaştığı vaşağı "pisi pisi" diyerek çağıran Yıldız, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"PİSİ PİSİ" DİYEREK ÇAĞIRDI

Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde fark edilen vaşak şaşkınlığa neden oldu. İlk kez vaşağı gören köy sakini Uğur Yıldız hemen cep telefonuna sarıldı, nesli tükenmekte olan ve nadiren görülen vaşağı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şaşkınlık yaşayan Yıldız'ın vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırması ise dikkat çekti. Yıldız'ın sosyal medyadan yayınladığı vaşağın videosunu kısa sürede dikkat çekti.

"YARALI OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK YAKLAŞTIK"

Vaşağı görüntüleyen Uğur Yıldız, köylerinde daha önce vaşak görüldüğünü fakat kayıt altına almanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Köyde traktör ile gezinti yaptığımız esnada bir vaşak fark ettik. Vaşak bizden kaçmadı. Biz yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde bizden kaçmaya başladı. Bu sevindirici bir olay çünkü biz yaralı olduğunu düşünmüştük. Yaralı olmadığını görünce sevindik. Vaşak daha önce köyümüzde ağabeyim tarafından görülmüş fakat kayıt altına alınamamıştı. Bu da bize nasip oldu" dedi.