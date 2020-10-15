Vahşi cinayetle ilgili davada rapor tartışması

Gaziantep'te 2 yıl önce karısını 38 yerinden bıçaklayıp işkence yaparak öldüren İlhan Kaya'nın yargılandığı davada, şizofreni hastası olduğuna yönelik raporu bulunan zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığına karar verilemedi. Adli Tıp Kurumundan 1 kez cezai ehliyetinin olduğu, 1 kez ise cezai ehliyetinin olmadığı yönünde rapor verilen sanık için Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor istendi.

