Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor

Dün günü 6,99 seviyesinden kapatan dolar kuru, yeni güne hareketli başladı. Bugün 1 Mayıs nedeniyle yurt içinde piyasalar kapalı ancak dünya piyasalarında döviz kurları işlem görmeye devam ediyor. Uzun bir zamandır 7 lira sınırında seyreden dolar, yurt içinde piyasaların kapalı olduğu günde psikolojik sınır olan 7 lira bandını aştı.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar kuru saat 12.45 itibarıyla 7,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 7,73'den, sterlin ise 8,84 seviyesinden alıcı buluyor.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Dolar kuru uzun süredir 7 lira sınırında işlem görüyordu. Dün Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal gazetecilerin sorularını yanıtlarken bankanın bir kur hedefi olmadığını söylemişti.

Bir gazetecinin Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksiye geçtiği yönündeki yorumları hatırlatması üzerine Merkez Bankası Başkanı, "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Risk iştahı azaldı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı oldu. Bizim de diğer merkez bankalarında olduğu gibi dalgalanmalar ve rezerv seviyelerinde dalgalanma olabiliyor. İletişimimizde sıklıkla söylediğimiz gibi toplam rezervler üzerinden rezervleri değerlendirmek gerekir. Genel rezerv seviyemiz kısa vadeli yükümlülükler açısından bir sıkıntı olacağını değerlendirmiyoruz" yanıtını vermişti.