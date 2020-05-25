Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?

Türkiye'nin gözü kulağı her akşam açıklanan güncel rakamlarda. Yeni vaka sayısının geçtiğimiz 3 günde binin altına düşmesi heyecanlandırmıştı ama son 2 günde yeniden artması da bir o kadar akılları karıştırdı. Uzmanlar bu artışın yapılan test sayısına bağlı olduğunu, Türkiye'deki düşüş trendinin devam ettiğini söylüyor.

"REHAVETE KAPILMAK İKİNCİ DALGAYI GÜÇLENDİRİR"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'a koronavirüsün Türkiye'deki seyrini CNN TÜRK yayınında değerlendirdi. Ünal, "Serbestleşme çıktıkça maske, mesafe, hijyene az uyarsak o kadar oynamaları göreceğiz. Rehavete kapılmak ikinci dalgayı güçlendirir" dedi.

"HAZİRAN SONUNDA VAKA SAYISI SIFIR OLABİLİR"

"Salgın ülkeyi ne zaman terk edecek?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Serhat Ünal, "Bütün kurallara uyarsak haziran sonunda sıfır vaka sayısını görebiliriz. Havalar ısındı, virüs gidiyor diye bir kavram yok. Tedbirler gevşememeli. Vaka sayısının sıfıra inmesi, tehlikenin geçtiği anlamına gelmeyecek. Bugün sıfır vaka görürüz, ertesi gün üç, sonraki gün dört. Bu oynamalar devam edecek. Bu virüsün kaybolduğu anlamına gelmeyecek. Bu, bizim aldığımız tedbirlerle bir duraksama dönemi. Bunun da kendine göre kuralları var. En az 1 ay sıfır vaka görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AKSİ VATANIMIZA VE DÜNYAYA İHANET OLUR"

Bazı uzmanlar da ikinci dalga için uyarılarda bulunuyor. Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla virüsün yayılma ortamının daha kolay oluşabileceği görüşündeler. Her durumda yapılması gereken, tedbiri elden bırakmamak. Prof. Dr. Serhat Ünal da "Kendi sorumluluklarımı yerine getirmemek, kendimize, vatanımıza, dünyaya ihanet olur. Bu anlayışla kurallara uyulmalı" şeklinde konuştu.